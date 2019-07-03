Татар-информ

3 июля 2019, 11:52

Сельское хозяйство

Доярка из Мамадыша стала семикратным чемпионом республики по машинному доению коров

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Сельское хозяйство

Доярка из Мамадыша стала семикратным чемпионом республики по машинному доению коров

Фото: mamadysh-rt.ru

Награду абсолютная чемпионка получила из рук замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назипа Хазипова.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Сания Насибуллина одержала победу в 46-м республиканском конкурсе мастеров машинного доения коров. Награждение состоялось в Лаишево в рамках республиканского фестиваля «День поля», пишет газета «Нократ».

Награду абсолютная чемпионка получила из рук замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назипа Хазипова.

Сания Насибуллина имеет стаж работы в данной отрасли 30 лет. Она работала мастером машинного доения коров в колхозе «Кзыл флаг», ООО «Сабан». Последним местом работы стало «АПК «Продпрограмма», в котором доярка трудится с 2009 года.

По словам коллег, Сания Насибуллина отличается трудолюбием, ответственностью, скромностью, чуткостью и отзывчивостью. Она постоянно совершенствует свой опыт и щедро делится секретами профессии со специалистами.

Ранее Сания Насибуллина была награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ, имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ».

 

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