Доярка из Мамадыша стала семикратным чемпионом республики по машинному доению коров

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Сания Насибуллина одержала победу в 46-м республиканском конкурсе мастеров машинного доения коров. Награждение состоялось в Лаишево в рамках республиканского фестиваля «День поля», пишет газета «Нократ».



Награду абсолютная чемпионка получила из рук замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назипа Хазипова.



Сания Насибуллина имеет стаж работы в данной отрасли 30 лет. Она работала мастером машинного доения коров в колхозе «Кзыл флаг», ООО «Сабан». Последним местом работы стало «АПК «Продпрограмма», в котором доярка трудится с 2009 года.



По словам коллег, Сания Насибуллина отличается трудолюбием, ответственностью, скромностью, чуткостью и отзывчивостью. Она постоянно совершенствует свой опыт и щедро делится секретами профессии со специалистами.



Ранее Сания Насибуллина была награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ, имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ».

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