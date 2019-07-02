Татар-информ

2 июля 2019, 18:22

Экономика и финансыСельское хозяйство

На «Дне поля в Татарстане» фермерам вручили гранты на развитие семейных хозяйств и потребкооперации

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Экономика и финансыСельское хозяйство

На «Дне поля в Татарстане» фермерам вручили гранты на развитие семейных хозяйств и потребкооперации

Фото: tatarstan.ru

По количеству грантополучателей в текущем году выделяются Чистопольский и Арский районы.

(Лаишевский район, 2 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Лаишевском районе Татарстана наградили победителей – грантополучателей по программам «Развитие семейных животноводческих ферм», «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации». Гранты получили 139 заявившихся на участие в конкурсном отборе аграриев.

По программе «Поддержка начинающих фермеров» из 132 заявителей гранты выиграли 105 фермеров. По направлению «Развитие семейных животноводческих ферм» для участия в конкурсе заявки подали 62 фермы, обладателями грантов стали 30. Из десяти кооперативов, претендовавших на гранты по программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации», победили четыре.

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«Сегодня исторический день для нашего бизнеса. Комиссия отбирала бизнес-проекты очень жестко. В режиме онлайн проводили всю работу. Бюджетные деньги так просто выдаваться не могут, мы должны понимать, что они будут эффективно использоваться. Руководство Татарстана оказывает огромную поддержку сфере АПК. Сегодня у нас реализуется 39 республиканских программ, из них 29 направлены на агропромышленный комплекс», – отметил на церемонии награждения грантополучателей первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов.

В беседе с журналистами заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов назвал вручение сертификатов грантополучателям 2019 года «грандиозным событием» для Татарстана. «Потому что в этом году выделена максимальная сумма со дня начала работы госпрограммы, с 2012 года. По программе развития семейных ферм – 350 млн рублей, по поддержке начинающих фермеров – 250 млн рублей, а для кооперативов – 300 млн рублей», – добавил он.

Хабипов заметил, что по условиям программы грантополучатели должны создать дополнительные рабочие места. «Благодаря реализации бизнес-проектов у нас дополнительно будет создано около 500 рабочих мест, приобретено и поставлено на фермы 2,4 тыс. голов дойных коров, более 2,5 тыс. голов прочего крупного рогатого скота, 1,5 млн голов птицы и свыше 10 тыс. голов овец», – проинформировал он.

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По словам замминистра, по количеству грантополучателей в этом году отличились Чистопольский и Арский районы. «Активизировались Кукморский, Сабинский, Нурлатский, Муслюмовский районы», – сообщил он.

Одним из победителей конкурсного отбора по программе «Поддержка начинающих фермеров» стал глава КФХ Айрат Мусин из Буинского района. Он выиграл грант на 3 млн рублей на развитие фермерского хозяйства по откорму крупного рогатого скота на 50 голов. «Я начинающий фермер, уже приобрел 50 га земли. Только начал работу. Теперь на средства гранта куплю крупный рогатый скот. Это моя давняя мечта», – рассказал грантополучатель ИА «Татар-информ».

Глава КФХ Алсина Мустафина также получила грант на 3 млн рублей по программе «Поддержка начинающих фермеров». Она вместе с мужем будет развивать хозяйство по молочному направлению в Алькеевском районе. «Выиграли грант на покупку 30 коров. У брата есть свободная ферма, мы ее арендовали и там будем содержать поголовье. Закупать коров собираемся в племенном хозяйстве Лаишевского района. Считается, что там они лучшие, дают много молока. И мы будем производить молоко. Есть молокоприемные пункты, в дальнейшем думаем начать глубокую переработку молока в масло и сыр», – поделился супруг победительницы конкурса Булат.

Вручение сертификатов на получение грантов состоялось сегодня в рамках открытия агротехнологической выставки «День поля в Татарстане».

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