В Набережных Челнах троим представителям многодетной семьи Люльковичей вручили российские паспорта

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах троим представителям многодетной семьи из Украины вручили российские паспорта, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сегодня в Челнах врио начальника УВМ МВД России по РТ Рустем Аманов в торжественной обстановке вручил паспорта РФ 24-летней Екатерине, 28-летнему Ричарду и 22-летнему Джимми Люльковичам, прибывшим в РФ в 2014 году из района боевых действий на Украине», – сообщили в полиции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 20 июня во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» глава многодетной семьи попросил Президента помочь с получением российского гражданства. Семья была включена в госпрограмму по добровольному переселению, в кратчайшие сроки им оформили необходимые документы.

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