Татар-информ

20 июня 2019, 22:48

Общество

Исполком Набережных Челнов: многодетной семье Люльковичей оказывается посильная помощь

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Общество

Исполком Набережных Челнов: многодетной семье Люльковичей оказывается посильная помощь

Сити-менеджер Автограда Ринат Абдуллин и его заместитель Рамиль Халимов посетили семью беженцев из Украины.

(Набережные Челны, 20 июня, «Татар-информ»). Многодетной семье Люльковичей из Украины, которая пожаловалась в ходе «Прямой линии» Президенту России Владимиру Путину о сложностях с получением гражданства РФ, оказывается посильная помощь. Об этом сообщает Управление информационной политикии и по связям с общественностью мэрии Автограда.

Семья Люльковичей, у которых девять детей, приехала в Набережные Челны из Дзержинска. По словам главы семьи Владимира Люлюковича, беженцы, начиная с 2014 года, пытаются получить гражданство РФ, но пока им это не удается. Проблемы с оформлением документов упираются в то, что отец семейства занимается изготовлением музыкальных инструментов, но его доход «белым» не назовешь.

«Рустам Нургалиевич слышит, мы с ним поговорим, что нужно сделать, чтобы в вашем конкретном случае решить этот вопрос как можно быстрее», — ответил на просьбу Владимир Путин.

Руководитель исполкома Набережных Челнов Ринат Абдуллин и его заместитель Рамиль Халимов посетили семью Люльковичей. Как сообщает пресс-служба мэрии, исполком в курсе озвученной проблемы.

«Дети в образовательном учреждении получают бесплатное питание. Семье Люлюковичей оказывается поддержка в лечении одного из детей. У семьи нет жалоб на невнимание со стороны городских властей. Тем не менее, исполком окажет содействие в получении гражданства в рамках своих возможностей», — сообщает пресс-служба мэрии.

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