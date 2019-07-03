«Союзмультфильм» создаст мультфильмы об устаревших русских словах

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Киностудия «Союзмультфильм» и художник Михаил Шемякин создадут цикл детских мультфильмов об устаревших русских словах, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.
Мультфильмы разработают для телевидения — в частности, свою заинтересованность в проекте выразил «Первый канал». Анимацию будут показывать каждый день во время утренней детской передачи.
«Это попытка обновить идею Александра Солженицына, который сделал первый словарь забытых русских слов», — отметил Шемякин.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стали известны любимые мультфильмы россиян.