Эксперт: Задача Конгресса антропологов – поддержание отношений между людьми разных национальностей

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Одной из задач открывшегося сегодня в Казани XIII Конгресса антропологов и этнологов России является поддержание отношений между людьми разных национальностей, живущих в стране. Об этом заявила журналистам руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук Леокадия Дробижева.

«Общая задача, которая хорошо осознается в Татарстане, – это процветание населения, процветание народа, поддержание гармоничных отношений между людьми различных национальностей, которые живут в республике и вообще в нашей стране», – сказала Дробижева.

При этом исследовательница добавила, что для Татарстана особенно важным является то соединение усилий людей, которое обеспечивает гармоничное развитие и самоорганизацию общества.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня, 2 июля, в Казани открылся XIII Конгресс антропологов и этнологов России. Он будет работать в столице Татарстана до 6 июля включительно.

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