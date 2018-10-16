Профессор Венского университета расскажет в Казани о влиянии транспорта на жизнь человека

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Профессор Венского университета Петер Швайцер, возглавляющий Институт культурной и социальной антропологии, поделится в Казани с коллегами из России и других стран своими исследованиями в области влияния транспорта на жизнь человека. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» на открытии XIII Конгресса антропологов и этнологов России.

«Я буду делать доклад, который, с одной стороны, немного пересекается с тематикой конгресса, а с другой – связан с моими темами, которыми я занимаюсь. Сейчас моя главная тематика – влияние новых и старых транспортных инфраструктур на жизнь человека», – пояснил исследователь.

Швайцер также отметил важность поднимаемых на конгрессе вопросов и их значимость для развития антропологии и этнологии в России и других странах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани открылся XIII Конгресс антропологов и этнологов России. Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии архитектуры стран Востока Серик Ажигали из Казахстана выразил мнение, что Казанская научная школа на данный момент плодотворно развивается и работает на высоком уровне.

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