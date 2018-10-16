Татар-информ

2 июля 2019, 17:46

Наука и образование

Профессор Венского университета расскажет в Казани о влиянии транспорта на жизнь человека

Рекомендуем

Наука и образование

Профессор Венского университета расскажет в Казани о влиянии транспорта на жизнь человека

Фото: архив/Елена Кривопатре, Рамиль Гали

В Казани открылся XIII Конгресс антропологов и этнологов России.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Профессор Венского университета Петер Швайцер, возглавляющий Институт культурной и социальной антропологии, поделится в Казани с коллегами из России и других стран своими исследованиями в области влияния транспорта на жизнь человека. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» на открытии XIII Конгресса антропологов и этнологов России.

«Я буду делать доклад, который, с одной стороны, немного пересекается с тематикой конгресса, а с другой – связан с моими темами, которыми я занимаюсь. Сейчас моя главная тематика – влияние новых и старых транспортных инфраструктур на жизнь человека», – пояснил исследователь.

Швайцер также отметил важность поднимаемых на конгрессе вопросов и их значимость для развития антропологии и этнологии в России и других странах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани открылся XIII Конгресс антропологов и этнологов России. Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии архитектуры стран Востока Серик Ажигали из Казахстана выразил мнение, что Казанская научная школа на данный момент плодотворно развивается и работает на высоком уровне. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Этнолог из Казахстана: Казанская научная школа работает на высоком уровне
Новости дня
19:06
В фестивале «Алтын калям – Золотое перо 2019» примут участие видеоблогеры

Влогеры будут освещать события фестиваля и учится по направлению «Телевидение».

18:52
Замглавы АП РФ поблагодарил Президента РТ за хорошую организацию Конгресса антропологов

XIII Конгресс антропологов и этнологов России открылся сегодня в Казани.

18:40
Нино Катамадзе не собиралась выступать в Казани в этом и в следующем году

В последний раз джазовая певица выступала в столице Татарстана в 2017 году.

18:25
В Казани произошло два ДТП с участием каршеринговых авто «Яндекс.Драйв»

Аварии произошли на Адоратского и на Московской улице.

18:22
На «Дне поля в Татарстане» фермерам вручили гранты на развитие семейных хозяйств и потребкооперации

По количеству грантополучателей в текущем году выделяются Чистопольский и Арский районы.

18:14
Участники фестиваля «Алтын калям – Золотое перо» отправятся на брифинг с Лилией Галимовой

В рамках конкурсной программы для участников фестиваля будет организован пресс-тур в Кабинет Министров РТ и пресс-службу Президента РТ.

18:02
Ростех планирует выпустить «Ансат», выдержанный в стиле президентского авто Aurus

Дизайном вертолета для VIP-перевозок займется московский специалист.

17:54
За право бесплатно выучиться в КФУ на журналиста поборются 124 школьника из 24 районов Татарстана

С 3 по 7 июля в Казани пройдет фестиваль юношеской и молодежной прессы «Алтын калям – Золотое перо».

17:46
Профессор Венского университета расскажет в Казани о влиянии транспорта на жизнь человека

В Казани открылся XIII Конгресс антропологов и этнологов России.

17:36
Эксперт: Задача Конгресса антропологов – поддержание отношений между людьми разных национальностей

В Казани состоялось открытие XIII Конгресса антропологов и этнологов России.

17:30
Ак Барс Банк запустил «Семейную» ипотеку под 6% годовых на весь срок кредитования

Воспользоваться предложением можно до 31 декабря 2022 года.

17:26
Минсельхозпрод РТ: Прошедшие в Татарстане дожди позволяют надеяться на сбор 5 млн тонн зерна

На выставке «День поля в Татарстане» замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов сделал прогноз на урожай этого года.

17:20
Парламентарии Татарстана оценили организацию работы с несовершеннолетними в Лениногорском районе

Состоялось заседание Комитета по законности и правопорядку Государственного Совета РТ.

17:08
Этнолог из Казахстана: Казанская научная школа работает на высоком уровне

В Казани 2 июля открылся XIII Конгресс антропологов и этнологов России.

16:58
В День семьи, любви и верности жители Казани смогут необычно признаться в любви

СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ будет открыта с 1 по 15 июля.

16:56
Фарид Мухаметшин: Будущие этнологи – наш стратегический кадровый ресурс

Председатель Госсовета РТ выступил на открытии XIII Конгресса антропологов и этнологов России.

16:49
МЧС напоминает татарстанцам соблюдать осторожность во время сильного ветра и грозы

Сегодня вечером и завтра в республике возможны грозы и сильный ветер.

16:48
Региональный ФРП рассматривает заявки татарстанских предприятий на сумму около 500 млн рублей

В Министерстве промышленности Татарстана выразили уверенность, что 11 проектов получат одобрение на софинансирование.

16:40
Президент Татарстана принял участие в совещании у Медведева по нацпроектам

Премьер-министр России призвал регионы увеличить темпы работы в летний период.

16:34
Синоптики Татарстана вновь предупреждают о дождях, грозах и порывистом ветре

В дневные часы на территории республики воздух прогреется до +26 градусов.

16:31
На видео попало, как в Набережных Челнах пьяный водитель протаранил стену магазина
16:21
В отделе образования опровергли факт поборов с учителей школы Тукаевского района

В учебном учреждении провели расследование после сообщений о том, что директор школы собирает деньги с учителей и персонала.

16:12
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций

Свыше 100 тыс. камер отработали без сбоев, за проведением экзаменов наблюдали почти 8 тыс. онлайн-наблюдателей.

16:00
Римма Ратникова: На фестивале «Алтын калям — Золотое перо» формируется журналистское братство

На базе МЦ «Волга» с 3 по 7 июля состоится XXIV Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калям — Золотое перо».

15:53
Один рабочий погиб и двое госпитализированы после отравления газом в колодце в Пестречинском районе

Трагедия произошла в деревне Званка, где сантехники поочередно спускались в колодец во время ремонтных работ.

События