Ростех планирует выпустить «Ансат», выдержанный в стиле президентского авто Aurus

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Некоторые вертолеты «Ансат» производства Казанского вертолетного завода оборудуют салоном в стиле премиальных автомобилей марки Aurus. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1».

«Вы видите, какой он будет. Это мы просто в стиле Aurus делаем такой же салон», – заметил Чемезов.

Представитель Ростеха пояснил, что речь идет о вертолете «Ансат», а дизайном займется специалист из Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ».

Вертолеты «Ансат» применяют не только для пассажирских перевозок, но и для доставки грузов и мониторинга окружающей среды. Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», воздушное судно было представлено на международном авиасалоне во Франции и на форуме «Армия-2019».

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