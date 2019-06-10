Руководитель УАЗа и Ford Sollers’а возглавил производителя автомобилей Aurus

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Генеральный директор компаний Ульяновского автомобильного завода и совместного предприятия Ford Sollers Адиль Ширинов с 1 июня назначен генеральным директором дистрибутора люксовых автомобилей Aurus – ООО «Аурус». Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ пишет газета «Ведомости».

При этом возглавлявший компанию с 2018 года Герхард Хильгерт останется работать в фирме в качестве советника гендиректора. Параллельно Ширинов продолжит руководить УАЗом и Ford Sollers’ом.

Представитель Минпромторга назвал Ширинова «одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России». В число его задач войдут подготовка продаж и послепродажного обслуживания, а также организация серийного производства автомобилей Aurus на мощностях завода Ford Sollers в татарстанской ОЭЗ «Алабуга».

Сейчас различные модификации автомобилей Aurus выпускаются мелкими партиями, всего около 200 машин в год, на площадке НАМИ. В Елабуге с 2021 года предполагается производить до 5 тыс. люксовых авто ежегодно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что благодаря запуску массового производства премиальных автомобилей Aurus на елабужском предприятии Ford Sollers будут созданы минимум 500 рабочих мест.

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