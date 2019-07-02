Участники фестиваля «Алтын калям – Золотое перо» отправятся на брифинг с Лилией Галимовой

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Участники фестиваля «Алтын калям – Золотое перо» 2019 года примут участие в брифинге с официальным представителем Казанского Кремля Лилией Галимовой и увидят работу пресс-службы Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«В этом году в программу фестиваля “Алтын калям“ включено особенно много пресс-туров для участников. Среди них – пресс-тур в Кабмин РТ, пресс-службу Президента РТ, а также участие в традиционном брифинге Лилии Галимовой», – отметил спикер.

Он добавил, что такая насыщенная программа позволит школьникам понять работу журналиста изнутри.

«Для Министерства молодежи крайне важно опираться на молодые кадры, которые, с одной стороны, являются профессионалами в области журналистики, а с другой – общаются с молодежью на одном языке и могут доносить информацию в современной форме», – обратил внимание на значимость фестиваля Сулейманов.

Финальный этап фестиваля «Алтын калям – Золотое перо 2019» пройдет с 3 по 7 июля на базе молодежного центра «Волга» под Казанью. Очный этап предусматривает образовательную и конкурсную программу по таким направлениям, как печатная журналистика на русском и татарском языках, телевидение на русском и татарском языках, радио, мультимедиа, дизайн и верстка.

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