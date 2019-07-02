За право бесплатно выучиться в КФУ на журналиста поборются 124 школьника из 24 районов Татарстана

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). На фестивале юношеской и молодежной прессы «Алтын калям – Золотое перо» 120 детей из 24 муниципалитетов Татарстана поборются за грант на обучение в К(П)ФУ на факультете журналистики. Об этом рассказал руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Традиционно обладатели Гран-при конкурса “Алтын калям – Золотое перо” получали на определенных условиях право на льготное зачисление и обучение», – отметил спикер.

Всего участниками фестиваля стали 120 школьников из 24 районов Татарстана, а также из Москвы и Ульяновской области. Они могут не только выиграть Гран-при, но и завоевать право на поездку в лагерь «Черноморец» у Черного моря, где смогут поработать пресс-секретарями, стать обладателями необходимых для журналистов электронных устройств (диктофонов, камер, штативов, планшетов и так далее), а также получить возможность пройти стажировку в местных СМИ.

«У нас же не все призы таковы, чтобы их можно было пощупать и потрогать. Главный приз [состоит] в том, что они смогут пообщаться с великими людьми, получить бесценные знания и попасть в настоящую журналистскую атмосферу», – добавила заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова.

Финальный этап фестиваля «Алтын калям – Золотое перо 2019» пройдет с 3 по 7 июля на базе молодежного центра «Волга» под Казанью. Очный этап предусматривает образовательную и конкурсную программу по таким направлениям, как печатная журналистика на русском и татарском языках, телевидение на русском и татарском языках, радио, мультимедиа, дизайн и верстка.

На фестивале будет представлено пять тем: «Год рабочих профессий и мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019», «25-летие государственной молодежной политики РТ», «Журналистика знаний», «Навстречу 100-летию образования Татарской АССР» и «Год театра в России».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.