Нино Катамадзе не собиралась выступать в Казани в этом и в следующем году

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе не планировала выступать со своими концертами в Казани в этом и в следующем году. Об этом рассказала ИА «Татар-информ» российская джазовая вокалистка и музыкальный директор фестивалей Ольга Скепнер. В последний раз артистка посещала столицу Татарстана в 2017 году.

«Нино Катамадзе была у нас в 2016 году на десятилетии наших фестивалей. В этом и в будущем году ее приезд не планировался», – пояснила Ольга Скепнер.

Грузинская певица достаточно часто бывает в Казани с концертами. В 2009 году она выступала на фестивале «Сотворение мира», а в 2013 и 2015 годах давала концерты со своей группой Insight в ГБКЗ имени С. Сайдашева.

Ранее на своей странице в соцсети Facebook джазовая исполнительница заявила, что не собирается больше выступать в России. По ее словам, последним концертом в этой стране для нее станет выступление в Москве на фестивале «Усадьба Jazz». Невозможность отказаться от участия в нем она объяснила тем, что он посвящен, в частности, поддержке слепого девятилетнего мальчика.

При этом Катамадзе заметила, что поддерживает протестующих в Грузии, которые выступают против властей страны, которые, по их мнению, слишком тесно связаны с Россией.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», после начала внутриполитического кризиса в Грузии Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниями начиная с 8 июля летать в эту страну.

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