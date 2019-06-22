В России временно запретили авиакомпаниям летать в Грузию

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля 2019 года вводит запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Причина — обострение внутриполитического кризиса в стране. На время действия запрета туроператорам рекомендуют воздержаться от продажи путевок, предусматривающих перевозки россиян на территорию Грузии. Кроме того, Правительству РФ поручено принять необходимые меры по возращению временно находящихся на территории страны российских граждан и их багажа.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение является вынужденной реакцией и направлено на обеспечение безопасности жителей России. По его словам, меры будут пересмотрены после нормализации ситуации в Грузии, передает RT.

Как сообщает ТАСС, полеты приостановят все авиакомпании, которые осуществляют регулярные рейсы, в том числе «Аэрофлот», S7, «Победа», «Уральские авиалинии», Red Wings и Smartavia. Для помощи гражданам авиакомпании организуют телефон горячей линии.

В Ассоциации туроператоров также рассказали, что при отмене тура в Грузии россияне могут претендовать на полный возврат потраченных средств.

На данный моменты на территории республики находится около 5 — 7 тыс. клиентов турфирм и 10 — 20 тыс. самостоятельных туристов.

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