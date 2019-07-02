(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). На фестивале «Алтын калэм — Золотое перо» среди молодежи создается журналистское братство. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала Председатель Госсовета РТ Римма Ратникова.

«На фестивале формируется молодежное журналистское братство, и наши участники это братство несут с собой по жизни. И происходит это независимо от того, стали они журналистами или нет», — отметила сопредседатель жюри фестиваля.

Финальный этап фестиваля «Алтын калэм — Золотое перо–2019» пройдет с 3 по 7 июля на базе молодежного центра «Волга». Очный этап предусматривает образовательную и конкурсную программу по семи направлениям: печатная журналистика на русском и татарском языках, телевидение на русском и татарском языках, радио, мультимедиа, дизайн и верстка.

На фестивале будет представлено пять тем: «Год рабочих профессий и мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019», «25-летие государственной молодежной политики РТ», «Журналистика знаний», «Навстречу 100-летию образования Татарской АССР» и «Год театра в России».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.