В трех районах Татарстана завершился ветромониторинг

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане завершился ветромониторинг. Специалисты КГЭУ проводили измерения в Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском и Спасском районах. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству заявил замминистра промышленности республики Алексей Савельчев.

«Показатели там соответствуют нормам, которые приняты в мире. Это позволяет надеяться, что ориентировочно мы можем там генерировать около 600 МВт мощности», — сказал он.

По предварительным данным, ветропарки могут появиться и в других районах Татарстана. Савельчев отметил среди них Альметьевский, Тетюшский и Высокогорский. «В целом потенциал оценивается в 3 ГВт по источникам ветровой энергии», — добавил замминистра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Госкорпорация «Роснано» рассматривает Татарстан в числе приоритетных регионов для реализации проектов в области ветроэнергетики. Среди предполагаемых инвесторов также значатся «Русский ветер», Fortum, Enel и другие компании.

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