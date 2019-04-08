Чубайс рассматривает Татарстан в числе приоритетных регионов, где «Роснано» будет строить ветропарк

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Госкорпорация «Роснано» рассматривает Татарстан в числе приоритетных регионов для реализации проектов в области ветроэнергетики. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Татарстан — это один из приоритетных регионов, которые мы рассматриваем. Мы точно уже строим [ветропарки] и будем строить дальше в Ульяновском регионе. Мы точно строим и будем строить в Ростовской области», — отметил он.

Татарстан — регион со стабильной экономикой. Кроме того, госкорпорация много лет работает с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, продолжил собеседник агентства. «Мы понимаем, что, если мы о чем-то договорились, эти слова держатся. Это для нас очень важно», — подчеркнул Чубайс.

«У нас есть наш наноцентр в Татарстане, реализуется ряд проектов. Возможно, энергетика будет следующим [шагом]»,— рассказал председатель правления УК «Роснано».

Чубайс не раскрыл возможные суммы инвестиций, но в 2017 году в ходе визита в республику называл цифру в 10 млрд рублей.

В прошлом году в трех районах республики (Рыбно-Слободский, Камско-Устьинский и Спасский) началась ветроизмерительная кампания. Среди предполагаемых инвесторов значатся «Роснано», «Русский ветер», Fortum, Enel и другие компании.

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