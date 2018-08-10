В Татарстане без использования эскроу-счетов достроят 178 домов

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Татарстане по старым правилам, без использования эскроу-счетов, в общей сложности 81 застройщик достроит 178 многоквартирных домов. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, передает РБК Татарстан.

При этом к 1 июля на проектное финансирование в республике перешли 87 застройщиков, которые возводят 230 домов. Договоры на открытие счетов со строительными фирмами подписал один банк из 18 уполномоченных.

При этом начали работу со строительными организациями десять кредитных организаций, которые могут открывать счета эскроу. От застройщиков поступило 109 заявок, 18 из них одобрены, три отклонены. Заключены 12 договоров (все со Сбербанком, в который поступило в общей сложности 38 обращений). В 47 случаях банки продолжают анализ документов, в 21 случае заявителям направлены замечания.

В соответствии с постановлением Правительства РФ, после 1 июля возводимый объект может достраиваться по старым нормам, если он уже построен на 30% (в ряде случаев – на 6% или на 15%), а доля средств, привлеченных по договорам долевого участия, – не меньше 10%.

По словам вице-президента Гильдии риелторов Татарстана Руслана Садреева, с начала года стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 15–20%. Он предположил, что к концу года цены могут увеличиться еще на 5–8% на первичном рынке и не более чем на 5% – на вторичном.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил обобщить федеральный опыт перехода застройщиков на эскроу-счета.

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