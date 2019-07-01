Татар-информ

1 июля 2019, 12:56

Официальная хроника

Минниханов предложил обобщить федеральный опыт перехода застройщиков на счета эскроу

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Официальная хроника

Минниханов предложил обобщить федеральный опыт перехода застройщиков на счета эскроу

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ провел совещание по вопросу перехода строительных компаний с 1 июля 2019 года на проектное финансирование.

 (Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Татарстане необходимо создать регламент взаимодействия уполномоченных банков с застройщиками по проектному финансированию. Кроме того, необходимо учесть уже имеющийся в России опыт по переходу застройщиков на счета эскроу. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

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О ситуации по переходу застройщиков на проектное финансирование в Татарстане на совещании доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. «Сегодня, 1 июля 2019 года, – день, с которого привлечение денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов допускается только с использованием счетов эскроу либо при условии соответствия объекта и застройщика критериям, установленным постановлением Правительства РФ», – сказал Файзуллин. Он отметил, что в Татарстане с декабря 2018 года ведется работа по мониторингу перехода застройщиков счета эскроу. Еженедельно проходят расширенные совещания с участием строительных компаний, банков, муниципалитетов и контролирующих органов. Ирек Файзуллин также сообщил, что более 200 участников рынка объединены в единый мессенджер, где создана возможность оперативно обмениваться нормативными правовыми актами, экспертными мнениями на возникающие вопросы.

Кроме того, глава Минстроя РТ сообщил, что на 1 июля 2019 года в республике зарегистрировано 87 застройщиков, которые ведут строительство 230 многоквартирных домов. Деятельность по проектному финансированию с использованием счетов эскроу в республике могут вести 18 банков.

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Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ, в завершение совещания Рустам Минниханов предложил обобщить имеющийся в России опыт перехода застройщиков на работу со счетами эскроу. «Сегодня использование счетов эскроу – это уже образ жизни. Строители должны работать, жилье должно строиться, поэтому необходимо сделать все необходимое для этого процесса», – сказал Минниханов. Он поручил проработать регламент взаимодействия уполномоченных банков с застройщиками по проектному финансированию.

 

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