Татар-информ

2 июля 2019, 14:58

Сельское хозяйство

Иван Лебедев на «Дне поля» в РТ: Нужно создать карту инвестиционной привлекательности АПК России

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Сельское хозяйство

Иван Лебедев на «Дне поля» в РТ: Нужно создать карту инвестиционной привлекательности АПК России

Фото: tatarstan.ru

Замминистра сельского хозяйства РФ принял участие в открытии крупнейшей выставки полевого формата «День поля в Татарстане-2019».

(Лаишевский район, 2 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Необходимо сформировать карту инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса России. Об этом заявил сегодня на открытии пятой агротехнологической выставки «День поля в Татарстане-2019» в Лаишевском районе РТ заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

«Мы говорим о том, что нужно сформировать карту инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса страны. И уже определены пилотные регионы, где началась эта работа. Разные отраслевые направления – блоки растениеводства и животноводства, переработка. Сформированы инвестиционные площадки, прозрачные по всем правилам, финансово рассчитанные», – рассказал замглавы Минсельхоза РФ.

В настоящее время агропромышленный комплекс России демонстрирует яркие успехи, подчеркнул Лебедев. «Мы имеем рекорды по отдельным направлениям, которых у нас не было 40 лет. Сегодня мы высоко технологично развиты, создали качественную палитру финансовой поддержки, сделали агропромышленный комплекс страны интересным для инвестиций. Важная работа проделана, и перед нами стоят очень серьезные вызовы», – продолжил он.

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Замминистра добавил, что предстоит большая работа, связанная с селекцией и генетикой животных. «В этом направлении на площадке Минсельхоза учреждена федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025. По ней нам предстоит многое сделать в разных направлениях, чтобы был следующий шаг вперед. Мы научились работать хорошо в товарном производстве, но перед нами огромные вызовы, связанные с присутствием отечественных семян и сортов культур», – отметил он.

«Нам необходимо развивать цифровое сельское хозяйство. Весь мир движется в эту сторону. Это системы нового индустриального планирования и эффективного гектара, а также системы “от поля до порта”, контроля, агрологистика», – заключил Лебедев.

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Крупнейшая выставка полевого формата «День поля в Татарстане-2019» проходит в Лаишевском районе республики со 2 по 4 июля. В этом году в ее работе принимают участие 167 компаний из 24 регионов России, а также из Беларуси. 

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