Рустам Минниханов на «Дне поля в Татарстане»: Здесь реализовано много интересных направлений

(Лаишевский район, 2 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Лаишевском районе Татарстана открылась пятая агротехнологическая выставка «День поля в Татарстане-2019». На торжественной церемонии открытия мероприятия Президент республики Рустам Минниханов отметил, что «здесь реализовано очень много интересных направлений».

«Без современных технологий быть конкурентными сложно, – сказал Президент РТ. – Здесь реализовано много интересных направлений. Это хороший опыт. Уверен, что многие наши поставщики благодаря такой выставке расширят свои контакты».

«Нам показали трактор, который управляется автопилотом, самые современные технологии в животноводстве, мы увидели, как идет работа по засухоустойчивым сортам культур, которые нам сегодня нужны, и многое другое. Видим, как проходят соревнования доярок, и это тоже очень важно. Здесь проходят мастер-классы, конференции», – добавил Рустам Минниханов.

Он также поблагодарил Министерство сельского хозяйства России, руководство страны за оказываемую поддержку. «Многие из этих проектов были бы невозможны без федеральной поддержки, которая оказывается как крупным агрохолдингам, так и малым и средним предприятиям АПК», – подчеркнул Президент РТ.

Он отметил, что в работе выставки ожидается участие более 3,5 тыс. специалистов агропромышленного комплекса.

До церемонии открытия «Дня поля» Рустам Минниханов осмотрел экспозицию выставки, посетил стенды участников и ознакомился с новинками агропромышленного комплекса Татарстана и регионов России. Его сопровождали Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов и другие официальные лица.

Крупнейшая выставка полевого формата «День поля в Татарстане-2019» пройдет в Лаишевском районе республики со 2 по 4 июля.

Цель мероприятия – укрепление межрегиональных связей аграриев Татарстана и регионов России, установление деловых контактов между производителями и поставщиками оборудования, товаров, услуг и потребителями сельскохозяйственной продукции, консолидация усилий в сфере поддержки и развитие агропромышленного сектора.

Тематика выставки представлена такими разделами, как «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Мелиорация», «Малые формы хозяйствования». Выставку отличает сложный формат подготовки, который начинается за год до ее проведения с посева озимых культур, а затем яровых.

В этом году в работе выставки принимают участие 167 компаний из 24 регионов России, Татарстана и Беларуси.

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