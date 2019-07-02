В Нижнекамске ремонт на Соболековской трассе привел к дорожному коллапсу

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске продолжается капитальная реконструкция Соболековской трассы – дорожной артерии, связывающей город нефтехимиков с промышленной зоной, передает «НТР 24».



С начала недели полностью перекрыли правую часть магистрали – по направлению к заводам. Планируется, что участок будет закрыт до среды, поэтому движение в сторону промышленных предприятий и обратно в город осуществляется по левой стороне – по той, что ведет в Нижнекамск.



Руководитель «Дирекции единого заказчика» Тафкиль Ахметшин сообщил, что нижнекамским водителям при двустороннем движении по левой полосе Соболековской трассы следует быть предельно внимательными. В часы пик лучше всего пользоваться объездными маршрутами.



Несмотря на предупреждения, уже с утра во вторник на трассе, ведущей в промышленную зону, где работает большинство горожан, образовалась многокилометровая пробка – движение общественного транспорта и вахтовых автобусов было полностью парализовано.



По словам очевидцев, на работу им пришлось добираться полтора часа, из-за чего они опоздали.

Соболековская трасса является главной дорожной артерией, по которой ежедневно проезжает 25 – 30 тыс. автомашин, также перевозят рабочих на промышленную зону. В утренние и вечерние часы пик количество машин, проезжающих через кольцо третьего водоподъема ПАО «Нижнекамскнефтехим», достигает 3 тыс. единиц.

На реконструкцию объекта из республиканского бюджета было выделено более 447 млн рублей. Работы начались в 2018 году, дорожники выполнили первый этап ремонта правой стороны трассы.

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