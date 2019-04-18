В Нижнекамске продолжится реконструкция Соболековской трассы за 447 млн рублей

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске с 22 апреля продолжится ремонт Соболековской трассы. Участок дороги от кольца третьего водоподъема до начала проспекта Вахитова перекроют, движение будет происходить по правой стороне, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



«Дорожные службы убедительно призывают работников производства ограничить движение по трассе на личном автотранспорте и пользоваться вахтовыми автобусами», – отмечает источник.



Соболековская трасса – главная дорожная артерия, по которой ежедневно проезжает 25 – 30 тысяч автомашин, также перевозят рабочих на промышленную зону. В утренние и вечерние часы пик количество машин, проезжающих через кольцо третьего водоподъема ПАО «Нижнекамскнефтехим», достигает 3 тысяч единиц.



На реконструкцию объекта из республиканского бюджета было выделено более 447 млн рублей. Работы начались в 2018 году, дорожники выполнили первый этап ремонта правой стороны трассы.



В текущем году специалисты «Татавтодора» продолжат работы. Реконструкцию планируется завершить в этом году.

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