К «Нефтехимику» присоединился канадский форвард Зак Митчелл

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). «Нефтехимик» подписал контракт с форвардом из Канады Заком Митчеллом, говорится в сообщении пресс-службы нижнекамского хоккейного клуба.

Соглашение рассчитано на один год. В прошедшем сезоне спортсмен выступал в клубе «Онтарио Рейн», где в 61 матче набрал 31 (15 + 16) очко. В НХЛ 26-летний форвард принял участие в 34 играх в составе «Миннесоты Уайлд», набрав 5 (3 + 2) очков.

В начале лета к «Нефтехимику» также присоединились защитник Андрей Чуркин, нападающий Денис Казионов, форвард Мэтт Уайт. В это же время на два года был продлен контракт с защитником Александром Брынцевым.

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