«Нефтехимик» продлил сотрудничество с Брынцевым и подписал контракт с Мэттью Уайтом

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил на два года контракт с защитником Александром Брынцевым и заключил контракт на год с американским форвардом Мэттом Уайтом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

24-летний Брынцев выступает в основном составе «Нефтехимика» с сезона 2013-2014 годов. За это время он провел в КХЛ 264 игры и набрал 40 (4+36) очков.

29-летний Уайт в прошлом сезоне выступал в составе немецкой команды «Аугсбург Пантер». В 50 матчах регулярного сезона нападающий набрал 49 (22+27) очков. До этого он играл за «Онтарио Рейн», «Манчестер Монархс» и «Милуоки Адмиралс» и перебрался в Европу, когда не смог пробиться в НХЛ.

В конце мая «Нефтехимик» подписал контракт на один год с 34-летним форвардом Александром Черниковым, в прошлом сезоне выступавшим за владивостокский «Адмирал». В 60 играх он набрал 28 (10+18) очков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что защитник Евгений Рясенский подписал контракт с «Нефтехимиком».

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