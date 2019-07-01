В Татарстане ожидаются дожди, грозы и туман

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Завтра, 2 июля, на территории Татарстана местами пройдут дожди и грозы, но на этот раз – небольшие и кратковременные. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

При грозах вероятны усиления северо-западного ветра до 15–18 м/с. Ночью и утром в ряде районов республики опустится туман, отмечают синоптики.

В темное время суток столбики термометров опустятся до 8 градусов выше нуля. В дневные часы воздух прогреется до +20, +25 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по прогнозу профессора К(П)ФУ Юрия Переведенцева, в первой половине недели на территории Татарстана погода будет носить неустойчивый характер.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.