Татар-информ

1 июля 2019, 11:16

Здоровье и среда

Профессор КФУ: Южный ветер к концу недели принесёт в Казань жару

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Здоровье и среда

Профессор КФУ: Южный ветер к концу недели принесёт в Казань жару

Максимально на этой неделе температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В первую половину этой недели Казань находится под влиянием Атлантики, погода носит неустойчивый характер. Лишь в воскресенье южный ветер принесёт в столицу Татарстана жару. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил сегодня заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.


«Сейчас наблюдается неустойчивый и сложный западный процесс. Мы находимся под влиянием Атлантики, поэтому температуры не очень высокие. По прогнозу Гидромета РФ, дневные температуры в первые три дня этой недели до среды, тем не менее, достаточно высокие и будут достигать вплоть до 24 градусов тепла во вторник и среду», – отметил собеседник.

Однако, начиная с середины недели, в связи с прохождением холодного фронта, температура немного понизится. Так, в пятницу и субботу прогнозируется в дневные часы 21 градус тепла. По предварительным прогнозам Гидромета РФ, в воскресенье снова потеплеет.

«В воскресенье ожидается очередной подъем температуры воздуха до 25 градусов тепла. Всю неделю характер погоды будет неустойчивым. Поскольку будут наблюдаться циклоны фронтальной системы, осадки будут иметь место. По прогнозу Гидромета РФ, почти ежедневно будут небольшие осадки», – отметил Переведенцев.

Также, по словам спикера, всю неделю прогнозируется западный ветер, за исключением воскресенья, когда его направление изменится. Благодаря южному ветру  в самом конце недели температура подскочит с 21 градуса в дневные часы в субботу до 25 градусов в воскресенье днём. 

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