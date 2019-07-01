Татар-информ

1 июля 2019, 20:54

Официальная хроникаОбщество

Рустам Минниханов: Татарстану и Омской области нужно определить основные направления сотрудничества

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Официальная хроникаОбщество

Рустам Минниханов: Татарстану и Омской области нужно определить основные направления сотрудничества

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ встретился в Казанском Кремле с губернатором Омской области Александром Бурковым.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстану и Омской области нужно определить основные направления сотрудничества. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым в Казанском Кремле.

Важно укреплять межрегиональное сотрудничество, подчеркнул Президент РТ. «Торгово-экономическая, культурная, образовательная и все другие сферы должны быть охвачены. Нужно детально проработать и определить, какие направления для взаимодействия интересны Омской области, а какие – Татарстану», – сказал он.

По словам Рустама Минниханова, важно развивать и взаимные поставки продукции. При этом он добавил, что уже сейчас Татарстан поставляет в Омскую область шинную продукцию, грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, продукцию нефтехимии, продукты питания, медицинские изделия. «Из Омской области мы получаем синтетические каучуки, бензин для автомобилей, продукты питания. Необходимо посмотреть, какие предприятия наших регионов могут быть партнерами. Причем, нужно проработать вопросы по поставке не только готовой продукции, но и комплектующих», – отметил Президент РТ.

Он рассказал об опыте Татарстана в части развития ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальных и IТ-парков. «Республика активно работает по поддержке предпринимательства. Большую программу реализуем по самозанятым. Татарстан входит в число пилотных регионов, где применяется экспериментальный налоговый режим. Считаем, что это хороший инструмент для активизации молодежи. И сейчас – это легальные доходы, кредитные истории, а не теневой бизнес», – заметил Рустам Минниханов.

Президент РТ сообщил губернатору Омской области, что в Татарстане реализуется около 40 республиканских программ, направленных на улучшение качества жизни населения. «Практически все поликлиники привели в порядок. Наверное, потребуется три-четыре года, что отремонтировать стационары. И пять-шесть лет нужно, чтобы благоустроить каждый двор. Формируем две большие программы, чтобы полностью решить вопросы по ремонту стационаров и благоустройству дворов. У нас есть программы по ремонту и строительству школ, детских садов, объектов культуры», – проинформировал он.

Рустам Минниханов также поблагодарил Александра Буркова за поддержку татар, проживающих в Омской области. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в регионе числится около 42 тыс. татар. В Омской области действует 21 мечеть, из них семь работают в Омске, а остальные 14 — в татарских селах, расположенных в северных районах.

В Татарстане с 30 июня по 1 июля с рабочим визитом находится губернатор Омской области Александр Бурков. 

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