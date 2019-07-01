Минниханов и Бурков в Казани подписали соглашение о сотрудничестве Татарстана и Омской области

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казанском Кремле подписано соглашение между Правительствами Татарстана и Омской области о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах. Подписи под документом поставили Президент РТ Рустам Минниханов и губернатор Омской области Александр Бурков.

«Это соглашение в ближайшее время будет дополнено дорожной картой. В ней будут расписаны все направления сотрудничества», — рассказал в беседе с журналистами Рустам Минниханов.

При этом он отметил, что уже сегодня обсуждались основные направления сотрудничества. «Безусловно, торгово-экономическое взаимодействие — это самое главное. Товарооборот Татарстана и Омской области составляет около 4 млрд рублей. Считаю, что пока это небольшая цифра. Сейчас мы детально проработаем, какие направления интересны двум регионам», — добавил Президент РТ.

По мнению Рустама Минниханова, необходимо развивать взаимодействие в сферах высшего образования и АПК. «Мы говорили о возможности сотрудничества в АПК. Татарстан и Омская область — это крупнейшие агропромышленные центры России. В этой области мы можем быть взаимополезны. Кроме того, наши регионы — это крупные нефтехимические центры, и у нас большой объем взаимных поставок», — подчеркнул он.

По таким направлениям, как поддержка малого и среднего бизнеса, электронная торговля, создание инфраструктуры особых экономических зон, индустриальных площадок тоже будет организована работа, продолжил Президент РТ.

«Это не значит, что какие-то другие направления останутся без нашего внимания», — заметил он.

Говоря о подписанном соглашении, Александр Бурков заверил, что «здесь большое поле для совместной работы, и контакты могут быть разного уровня».

В пресс-службе Президента РТ уточнили, что дорожная карта к соглашению будет подписана в Омской области. Для этого в регион приедет Рустам Минниханов.

В марте 2000 года было подписано соглашение об основных принципах торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Правительством Татарстана и Администрацией Омской области.

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