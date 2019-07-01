В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать молоко

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Потребителям рассказали, как правильно выбрать молоко, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Данная памятка содержит несколько критериев, по которым покупатели смогут отличить качественный продукт.

Одно из самых важных условий выбора молока — это внешний вид упаковки. На ней обязательно должна содержаться информация о наименовании, сроке годности, составе, числе продукции, дате изготовления и пищевой ценности. Также на ней должен быть указан изготовитель продукции.

Также стоит удостовериться, что целостность упаковки не нарушена, а указанный на ней срок годности не истек.

Должны соблюдаться и условия хранения: молоко должно находиться в оборудованных термометром холодильных витринах, температура в которых держится на уровне не ниже +6 C°.

Если упаковка вскрыта или имеет повреждения, информация на ней изображена нечетко, Роспотребнадзор рекомендует покупателям отказаться от приобретения данного продукта. Это же касается тех случаев, когда окончание срока годности наступает на следующий день и в магазине не соблюдаются условия хранения, указанные на упаковке.

Еще одна категория продукции, имеющая потенциальную опасность для потребителя, — купленное с рук либо у случайных продавцов на улице.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.

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