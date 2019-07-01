В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). С 1 июля в России начали действовать новые правила продажи молочных продуктов. Теперь в торговых залах товары без заменителей молочного жира будут визуально выделяться, передает ТАСС.

Соответствующее постановление Правительства страны Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал еще 29 января этого года.

В частности, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты на полках в торговых залах должны сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира», отмечает агентство «Прайм».

Новые правила выкладки молочной продукции в магазинах призваны помочь сельхозпроизводителям, которые выпускают продукты без заменителей молочного жира, привлечь внимание потребителей.

Проверкой соблюдения новых правил намерены заняться специалисты Роскачества.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», маркировку «светофор» предложили распространить на сладости и сыры.

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