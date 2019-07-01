Опрос: более половины россиян не ходят в театры и музеи

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Более половины (55%) россиян не ходят в театры, музеи или консерватории, следует из данных опроса «Левада-центра». Об этом сообщает РИА Новости.

Респонденты отвечали на вопрос о своем досуге. Так, оказалось, что большая часть (79%) опрошенных отдыхают, смотря фильмы и сериалы хотя бы раз в неделю, а 66% еженедельно встречаются с друзьями во дворе или на улице. Почти половина (43%) россиян каждую неделю ходят в гости к родственникам или принимают их у себя, почти столько же (42%) — к друзьям.

Россияне отличаются не только нелюбовью к театрам: почти две трети (64%) респондентов не ходят на концерты любимых групп или исполнителей. Тем не менее, 34% опрошенных несколько раз в год посещают музеи или театры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанцы стали чаще посещать спектакли театра им. Качалова.

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