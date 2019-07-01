Казанцы стали чаще посещать спектакли театра им. Качалова

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Количество зрителей, посетивших КАРБДТ им. Качалова, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года выросло на 3 тыс. человек — театр посетили 120 тыс. театралов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Театральный сезон был очень насыщенным и с точки зрения зрителей, и с точки зрения экономической составляющей. Есть увеличение по количеству зрителей — если в прошлом году было 117 тыс., то в этом году — 120 тыс. человек», — отметила спикер.

Она также добавила, что увеличилось и число сыгранных спектаклей. Так, если в минувшем году актеры представили на суд казанских зрителей 338 постановок, то в 2019 году их число возросло до 363. Кроме того, вырос и внебюджетный показатель театра им. Качалова — с 56,5 млн рублей он поднялся до 66,5 млн рублей. При этом, по словам Юлии Адагамовой, стоимость билетов на спектакли в КАРБДТ невысока и доступна любому желающему зрителю. Первый замминистра культуры РТ добавила, что выросла и средняя зарплата актеров.

«Средняя зарплата у артистического персонала выросла по аналогии с предыдущим периодом, и сейчас она составляет около 60 тыс. рублей», — заключила Адагамова.

30 июня в КАРБДТ им. Качалова завершился 228-й театральный сезон. Он вошел в историю театра двумя фестивалями: осенью состоялся Первый Качаловский фестиваль, а в апреле стартовали гастроли международных театров «Европа — Россия — Азия». Кроме того, в 2019 году в театре открылся музей, посетить который могут все желающие театралы перед началом спектаклей или же в антракте постановок.

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