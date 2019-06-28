Жители Казани дали новорожденным имена Дэя, Ольга, Кемаль и Яков

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим родившимся на прошлой неделе детям жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Среди редких для Казани имен, данных новорожденным, оказались такие мужские, как Кемаль, Леон и Яков, и такие женские, как Агата, Виталина, Дэя, Залина, Ирада, Наталья, Ольга, Стефания и Тамина.

При этом самыми популярными в столице республики на минувшей неделе среди мужских имен стали Амир, Артем, Артур, Ислам, Лев и Тимур, а среди женских – Азалия, Ева, Риана и Ясмина.

Всего в городе с 17 по 23 июня родились 417 детей: 204 девочки и 213 мальчиков. Самой юной матери исполнилось 19 лет, как и самому молодому отцу. Возраст самого зрелого отца равнялся 49 годам, а самой зрелой матери – 50.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанцы назвали своих новорожденных детей такими именами, как Лев, Тимербулат, Ариэлла и Мелания.

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