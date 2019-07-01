(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео еще одно смертельное ДТП в Мензелинском районе РТ. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

«Вчера вечером на 1117-м километре трассы Москва – Уфа у Дыреевки столкнулись два легковых авто. По предварительным данным, один из участников движение выехал на встречную полосу, инициировав ДТП», – рассказали в МВД по РТ.

В результате аварии 25-летний водитель «Калины» скончался в автомобиле врачей. Его 20-летний пассажир погиб на месте ДТП, 19-летнюю пассажирку доставили с различными травмами в Челны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этот же день также неподалеку от Дыреевки столкнулись фура и фургон. В результате аварии погибла женщина-пассажир автомобиля «Иж»

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.