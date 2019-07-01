(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Женщина погибла при столкновении фуры и фургона в Мензелинском районе, рассказали пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, что удар полностью смял фургон, а фура вылетела дороги и перевернулась.

«ДТП произошло на 1123-м километре трассы Москва – Уфа у села Дыреевка. Водитель «КАМАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ИЖ», которым управлял уроженец Башкирии», – рассказали в МВД по РТ.

В результате аварии водителя фургона госпитализировали с различными травмами. Его пассажирка скончалась на месте.

По их информации, в результате ДТП погибли мужчина и женщина, которые были пассажирами фургона.

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