Татар-информ

1 июля 2019, 07:12

ОбществоКультура

В Казани обнаружили могилу первого в России кругосветного велопутешественника

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ОбществоКультура

В Казани обнаружили могилу первого в России кругосветного велопутешественника

Могила погибшего в 1916 году Онисима Панкратова долгое время считалась утерянной.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Казани обнаружена считавшаяся утерянной могила Онисима Панкратова – первого россиянина, совершившего кругосветное путешествие на велосипеде. Об этом на своей странице в Facebook’е написал занимающийся увековечиванием памяти спортсмена и героя Первой мировой войны известный казанский фотограф Сергей Ермолаев.

«И вот вчера с Божьей помощью и с помощью краеведов старообрядцев удалось найти, считавшуюся утраченной, могилу ГЕРОЯ!» – в частности, сообщил он (особенности правописания сохранены – прим. Т-и).

Кроме того, Ермолаев упомянул, что ему удалось узнать новые подробности личной жизни Панкратова и посмотреть архивные документы, связанные с его карьерой военного летчика.

В связи с этим Сергей Ермолаев выразил надежду на то, что скоро память Онисима Панкратова удастся увековечить, установив памятник в его честь: «Все эти события последних дней я считаю не случайными, видимо скоро все-таки памятник нашему земляку-герою, общими усилиями, появится в нашем славном городе Казани!»

На данный момент, как отмечается в приведенных Ермолаевым документах Межведомственной комиссии РТ по увековечению имен, окончательное решение об установке памятника Панкратову не принято.

Онисим Петрович Панкратов родился 9 (21) февраля 1888 года в крестьянской семье. Окончил Троицкую гимназию, после чего переселился в Харбин. Заинтересовавшись велосипедным спортом в 1910-м, уже 10 (23) июля 1911 года он отправился в кругосветное путешествие на велосипеде и завершил его 28 июля (10 августа) 1913-го.

С началом Первой мировой войны поступил на службу вольноопределяющимся и выучился на летчика. Дослужился до прапорщика. Погиб вместе с Анри Лораном 27 августа (9 сентября) 1916 года во время боевого вылета: им удалось сбить один вражеский самолет, но их машина тоже была сбита. Был с воинскими почестями похоронен на Арском кладбище Казани, но могила считалась утерянной в советское время. 

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