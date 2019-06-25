Татар-информ

25 июня 2019, 08:56

Экономика и финансыОбщество

На сладости и сыры предложили распространить маркировку «светофор»

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Экономика и финансыОбщество

На сладости и сыры предложили распространить маркировку «светофор»

Новая маркировка позволяет покупателям узнавать содержание сахаров, жиров и соли в продукте.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Новую цветовую маркировку продуктов, так называемый «светофор», предлагается распространить на кондитерские изделия и сыры. Об этом сообщили в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии, пишет газета «Известия».

Цветовая маркировка содержит сведения о наличии в продуктах поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. В зависимости от их доли вертикальная полоса на упаковке или этикетке окрашена в красный, желтый или зеленый цвет.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до этого маркировать кондитерские изделия и сыры, как и продукты с однородным составом и сладкие напитки, не предполагалось. Это объяснялось тем, что эти продукты заведомо содержат критически значимые вещества в больших количествах.

Пока «светофор» наносится производителями на добровольной основе, однако после утверждения соответствующего ГОСТа такая маркировка может стать обязательной.

«У нас нет цели навредить изготовителям, но мы не должны давать поблажки каким-то производителям», – отметил заместитель руководителя Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Алексей Камбаров. 

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