Нижнекамские водители задержали капремонт центральной дорожной артерии города

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Нижнекамские водители игнорируют запрещающие и предупреждающие знаки, установленные на въездах на проспекте Химиков, где сейчас идет капитальный ремонт, передает «НТР 24».





Водители объезжают препятствия, маневрируя между спецтехникой, рабочими и строительным мусором.



На вопрос, почему водители так себя ведут, все отвечают: «Все едут, и я поехал».





Как отмечает источник, из-за автовладельцев дорожникам приходится работать в экстремальных условиях, подвергая себя опасности оказаться под колесами машин.



Существует еще одна проблема – водители едут по свежеуложенному асфальту, на котором остаются колеи и вмятины от колес.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на реконструкцию проспекта Химиков выделят 245 млн рублей. Последний раз ремонт здесь проходил в 2010 году.

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