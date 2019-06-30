В Бугульме подвели итоги всероссийской акции «Красная гвоздика»

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Бугульминском районе подвели итоги всероссийской акции «Красная гвоздика» – итоговая сумма сбора составила 8 913 рублей, пишет «Бугульминская газета».



С 8 мая по 22 июня бугульминские волонтеры Победы распространяли значки «Красная гвоздика».



Для участия в акции необходимо было купить значок в виде красной гвоздики в сетевых магазинах, а также на улицах и в парках города у волонтеров за любое пожертвование. Каждый реализованный значок являлся вкладом в помощь ветеранам и участникам боевых действий, нуждающихся в медицинской помощи и лекарственных препаратах.

«Особую благодарность хочется выразить горожанам и гостям города за неоценимый вклад в проведении акции», – отмечает источник.

Акция инициирована благотворительным фондом «Память поколений».





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