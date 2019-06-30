Татар-информ

1 июля 2019, 00:15

Общество

В Бугульме подвели итоги всероссийской акции «Красная гвоздика»

Рекомендуем

Общество

В Бугульме подвели итоги всероссийской акции «Красная гвоздика»

Фото: bugulma-tatarstan.ru

С 8 мая по 22 июня бугульминские волонтеры Победы распространяли значки «Красная гвоздика».

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Бугульминском районе подвели итоги всероссийской акции «Красная гвоздика» – итоговая сумма сбора составила 8 913 рублей, пишет «Бугульминская газета».

С 8 мая по 22 июня бугульминские волонтеры Победы распространяли значки «Красная гвоздика».

Для участия в акции необходимо было купить значок в виде красной гвоздики в сетевых магазинах, а также на улицах и в парках города у волонтеров за любое пожертвование. Каждый реализованный значок являлся вкладом в помощь ветеранам и участникам боевых действий, нуждающихся в медицинской помощи и лекарственных препаратах.

«Особую благодарность хочется выразить горожанам и гостям города за неоценимый вклад в проведении акции», – отмечает источник.

Акция инициирована благотворительным фондом «Память поколений».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На День молодежи в парке Фардиева воздвигли игрушечный Заинск
Новости дня
00:15
В Бугульме подвели итоги всероссийской акции «Красная гвоздика»

С 8 мая по 22 июня бугульминские волонтеры Победы распространяли значки «Красная гвоздика».

30.06 23:24
На День молодежи в парке Фардиева воздвигли игрушечный Заинск

Среди «построек» можно было увидеть как многоквартирные дома, так и деревенские домики.

30.06 22:26
За первую половину 2019 года выросли продажи автомобилей премиум-брендов
30.06 21:46
Ученые разработали браслет для контроля эмоций человека
30.06 21:18
«Ретрочетверги» в казанском парке «Крылья Советов» продолжатся показом фильма «Усатый нянь»

Всего на летней сцене в течение трех месяцев покажут 16 отечественных фильмов.

30.06 20:38
В Нур-Султане с большим размахом прошел Сабантуй
30.06 20:28
Новичок «Рубина»: Я оказался в том клубе, где был нужнее

Алексей Сутормин рассказал об адаптации в казанском клубе.

30.06 20:17
Из Камы в Лаишевском районе РТ достали тело мужчины, который уплыл на лодке и утонул

Тело 39-летнего погибшего мужчины доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

30.06 20:12
В Горкинско-Ометьевском лесу откроется онлайн-парк

В открытом уличном амфитеатре в течение месяца пройдут онлайн-трансляции лекций, мастер-классов, семинаров, а также показы фильмов.

30.06 19:42
В последний день Европейских игр сборная России выиграла 13 медалей
30.06 19:18
Заинск принял эстафету флага WorldSkills Kazan 2019

Флаг в Заинске от символов чемпионата рабочих профессий – Алтына и Алмаза – принял руководитель исполкома района Ильнар Хафизов.

30.06 18:56
Игра только забросами и контратаками: «Рубин» провел товарищеский матч против «Нижнего Новгорода»

Встреча завершилась поражением казанцев со счётом 0:1.

30.06 18:06
СМИ: Сделку ОПЕК+ по ограничению добычи нефти могут продлить на девять месяцев
30.06 17:46
Шесть татарстанцев примут участие в чемпионате и первенстве мира по стендовой стрельбе

Состязания пройдут в итальянском городе Лонато и стартуют 2 июля.

30.06 17:16
Российская сборная досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр
30.06 16:40
В Казани завершились курсы для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

В течение двух недель участники курсов получали знания и умения, которые позволят облегчить им жизнь и способствуют их социальной интеграции.

30.06 16:15
Татарская община Бельгии отпраздновала в пригороде Брюсселя Сабантуй

На солнечной лужайке развернулись игры и состязания из крестьянского быта татар.

30.06 15:58
Корты, деньги, два игрока: всемирный Гран-при Казани по пляжному теннису подошёл к концу

Всего в турнире приняли участие представители 15 стран: Бразилии, Италии, Германии, Франции, России и так далее.

30.06 15:24
Татарстан вошел в число наиболее притягательных для туристов – любителей метеоритов регионов

Интересующихся последствиями метеоритных ударов привлекает расположенный в республике Карлинский кратер.

30.06 14:56
Витамин E оказался способен ускорять развитие рака легких
30.06 14:16
Синоптики Татарстана предупреждают о сильных дождях и грозах с усилениями ветра

Днем температура воздуха по республике составит от 17 до 22 градусов тепла.

30.06 13:58
Минтруда РФ подготовило единые правила расчета прожиточного минимума пенсионера
30.06 13:22
Дворовые эколагеря заработают в Татарстане с середины июля

Заявки на организацию эколагерей принимаются до 10-го числа второго месяца лета.

30.06 12:48
Диетологи рассказали о вредных последствиях употребления детьми сладкого
30.06 12:20
Минсельхозпрод РТ напомнил аграриям о правилах применения пестицидов и агрохимикатов

Использование химикатов угрожает пчелам, поэтому об их применении необходимо предупреждать владельцев пасек.

События