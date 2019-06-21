Всероссийская акция «Красная гвоздика» продлится в Татарстане еще один день

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). 22 июня, в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, завершается всероссийская акция «Красная гвоздика», инициированная Благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». Об этом сообщают организаторы.

В Казани волонтеры движения «Волонтеры Победы» выйдут сразу в нескольких точках — с 12.00 до 13.30 и с 16.30 до 18.00 — в Парке Победы, с 13.00 до 14.30 они проведут акцию в Парке Горького, а с 18.30 до 20.00 — у театра им. Г. Камала.

«Принять участие в ней легко — достаточно купить значок в виде красной гвоздики в сетевых магазинах, а также на улицах и парках города у волонтеров за любое пожертвование», — говорится в сообщении.

Средства от продажи будут направлены ветеранам республики, которым необходимо лечение, лекарства, операции.

В прошлом году в рамках акции в республике было собрано 144 407 рублей. При софинансировании Фонда «Память поколений» было закуплено медицинское оборудование для ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани на общую сумму 2 684 300 рублей. Дополнительно была оказана помощь еще 21 ветерану.

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