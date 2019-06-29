«Рубин» за день подписал трех новичков

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Рубин» обнародовал сразу три новых контракта, подписанных с новобранцами. Это игроки «Оренбурга» и тбилисского «Локомотива».

Первым новичком, о котором сообщила клубная пресс-служба, стал 18-летний полузащитник молодежной сборной Грузии Зурико Давиташвили из тбилисского «Локомотива». Его контракт расчитан на три года. Еще зимой он тренировался в рядах «Рубина», произвел хорошее впечатление на Курбана Бердыева, но из-за проблем с документами переход состоялся лишь сегодня.

Затем состав «Рубина» пополнили два игрока из «Оренбурга». Это 26-летний хорватский защитник Селвин Бегич и 25-летний нападающий Алексей Сутормин, успевший в минувшем сезоне забить 9 голов и сделать 2 результативные передачи. Оба игрока подписали с казанским клубом соглашения, рассчитанные на 4 года. Столь долгосрочные контракты явно свидетельствует о стремлении «Рубина» сделать команду не на один сезон, а на перспективу.

Ранее пополнили ряды казанцев украинский хавбек Олег Данченко («Енисей»), голкипер Юрий Дюпин, полузащитник Камиль Закиров (оба перешли из «Анжи») и защитник Виталий Денисов («Локомотив», Москва).

Покинули «Рубин» Егор Бабурин, Ибрагим Цаллагов, Игорь Калинин, Виталий Устинов, Владислав Пантелеев, Хорен Байрамян, Руслан Камболов, Адиль Мухаметзянов Дмитрий Полоз и Александр Бухаров.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.