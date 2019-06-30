«Ретрочетверги» в казанском парке «Крылья Советов» продолжатся показом фильма «Усатый нянь»

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). 4 июля цикл бесплатных кинопоказов «Ретрочетверг» на летней сцене парка «Крылья Советов» продолжит кинолента «Усатый нянь» режиссера Владимира Грамматикова, сообщают организаторы.



По сюжету вчерашний школьник Кеша никак не может выбрать себе профессию и не задерживается надолго ни на одной работе. Его проблему решает общественность, определившая Иннокентия на работу в детский сад. Общение и работа с маленькими озорниками помогает главному герою быстро повзрослеть.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бесплатные кинопоказы начались 30 мая. Всего на летней сцене в течение трех месяцев покажут 16 отечественных фильмов. Киносеансы по четвергам будут проходить каждую неделю до конца лета.



В июле кинопоказы будут начинаться в девять вечера, в августе – в восемь. Расписание может меняться из-за погоды и технических обстоятельств. Уточнять информацию необходимо в соцсетях Дирекции парков и скверов или по телефону: 8 (843) 239-44-33.

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