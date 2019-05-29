«Ретрочетверги» в парке «Крылья Советов» откроет картина «Любовь и голуби»

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Завтра, 30 мая, цикл бесплатных кинопоказов «Ретрочетверг» в казанском парке «Крылья Советов» откроет комедия «Любовь и голуби», снятая Владимиром Меньшовым в 1984 году.

Как сообщает Дирекция парков и скверов Казани, всего на летней сцене парка будут показаны 16 культовых отечественных фильмов. Киносеансы по четвергам будут проходить еженедельно до конца лета.

В июне и июле кинопоказы будут начинаться в 21 час, в августе – в 20 часов. Расписание может меняться из-за погоды и технических обстоятельств. Уточнить информацию можно в социальных сетях Дирекции парков и скверов и по телефону: 8 (843) 239-44-33, отмечает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня, 29 мая, в казанском сквере Аксенова стартует проект «Киносреда».

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