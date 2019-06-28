Стрелки из Татарстана стали лидерами по числу медалей на первенстве России

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана стали лидерами по числу завоеванных медалей на прошедшем в Липецке первенстве России по стендовой стрельбе среди юниоров.

Всего татарстанцы получили 14 наград – восемь в трапе и шесть в ските. Среди них четыре золотые, семь серебряных и три бронзовых, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

В предпоследний день соревнований представители республики занесли в свой актив пять медалей. Илья Кушагин, Камиль Мингараев и Артем Глотов, сделав 332 точных выстрела из 375 возможных, стали первыми и опередили земляков – Дениса Тетерю, Салавата Садыкова и Тимура Шакирова, поразивших 325 мишеней.

Кроме того, Садыков и Мингараев в личном турнире завоевали «серебро» и «бронзу» соответственно, а еще одно «серебро» Татарстану принесла Анна Беляева также в личном зачете (104 очка в квалификации и 41 – в финале).

В последний же день Беляева и Глотов заняли второе место в миксте на круглом стенде. В квалификации они поразили 87 мишеней из 100, в полуфинале разбили еще 23 и вышли в «золотой матч», где уступили представителям Удмуртии три очка (18 – 21).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стрелки из Татарстана завоевали восемь наград на траншейном стенде в рамках первенства России среди юниоров.

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