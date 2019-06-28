Татарстан вошел в число популярных у иностранных туристов регионов России

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Республика Татарстан стала седьмым по популярности среди иностранных туристов регионом России. Это следует из исследования картографического сервиса Maps.me, о котором сообщает РИА Новости.

Наиболее популярными среди иностранцев оказались Москва с Московской областью, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край. В топ-5 рейтинга также вошли Республика Адыгея и Ростовская область.

Шестой, опередив Татарстан на одну позицию, стала Свердловская область. Восьмое, девятое и десятое места заняли соответственно Смоленская и Воронежская области, Республика Башкортостан.

При этом «Челябинская область выпала из десятки самых привлекательных для иностранных туристов регионов», а к трем сибирским регионам – Иркутской области, Красноярскому краю и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – гости из-за рубежа и вовсе потеряли интерес.

Рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты регионов РФ в Maps.me с 1 марта по 31 мая 2019 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в пятерку привлекательных для путешествующей молодежи городов России.

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