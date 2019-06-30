Витамин E оказался способен ускорять развитие рака легких

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Антиоксиданты, включая витамин E, оказались способны ускорять развитие рака легких. К такому выводу пришли исследователи из Нью-Йоркского университета (США) и Каролинского института (Швеция), сообщает MedicalXpress.
Эксперименты на мышах и культурах человеческих тканей показали, что витамин Е, который онкобольные пациенты принимают в качестве пищевой добавки, увеличивает вероятность распространения рака легких из-за его влияния на белок BACH1.
Дело в том, что раковые клетки защищаются от побочных продуктов своего агрессивного роста, в частности, с помощью BACH1. Кроме того, он способствует их распространению. Антиоксиданты же уменьшают присутствие в организме способных расщеплять этот белок соединений.
Ученые надеются, что полученные ими результаты развеют миф о том, что антиоксиданты способны препятствовать любым онкологическим заболеваниям.
При этом витамин E способствует укреплению иммунитета и значим для нормального функционирования головного мозга. Из продуктов им наиболее богаты миндаль, авокадо, льняное семя, рыбий жир и оливковое масло, отмечает «Российская газета».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что рак трахеи, бронхов и легких вошел в число наиболее смертоносных онкологических заболеваний в России.