Татар-информ

21 июня 2019, 07:34

Здоровье и среда

Врачи назвали самый смертельный вид рака в России

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Здоровье и среда

Врачи назвали самый смертельный вид рака в России

Перечислены и онкологические заболевания с наименьшим показателем летальности.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В 2018 году самым смертоносным среди онкологических заболеваний в России стал рак поджелудочной железы. Частота смертей среди больных им (показатель летальности) составила 39,9%, передает RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.

На втором и третьем местах по летальности оказались рак печени и внутрипеченочных протоков и рак пищевода – 38,4% и 29,9% соответственно.

Кроме того, по итогам прошлого года показатель летальности оказался высоким при раке трахеи, бронхов и легких (21,9%) и раке глотки (17,3%).

Наименьшая частота смертей среди больных онкологическими заболеваниями зафиксирована при раке кожи (за исключением меланомы) – 0,4%, а также при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%).

В целом по России в 2018 году показатель смертности от онкологических заболеваний достиг 6%. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство здравоохранения РФ перечислило регионы страны с наибольшей распространенностью рака

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