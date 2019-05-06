Татарстанцы завоевали четыре награды на Кубке России по бадминтону

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В минувшие выходные в столице Татарстана проходил Кубок России по бадминтону, в ходе которого представители республики завоевали четыре награды разных достоинств, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Так, победительницей женского одиночного разряда стала Евгения Косецкая из Казани. «В финале спортсменка одержала верх над представительницей Самарской области Натальей Перминовой со счетом: 21:10, 22:20», — рассказала пресс-служба ведомства, отметив, что девушка становится обладательницей кубка третий год подряд.

«Серебро» завоевала Виктория Воробьева, выступающая в женском парном разряде вместе с Ниной Висловой (Нижний Новгород).

«Бронзу» в копилку татарстанской сборной в смешанном парном разряде принесли Александр Василькин и Анастасия Редькина. Кроме того, бронзовую медаль завоевал Анатолий Ярцев, выступавший в мужском парном разряде вместе Константином Абрамовым (Москва).

Также в рамках церемонии награждения Евгении Косецкой по итогам 2018 года вручили статуэтку премии «Бадминтонист года» Национальной федерации бадминтона России.

Участниками соревнований стали 117 спортсменов из 15 регионов страны.

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