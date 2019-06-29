В Казани частично ограничат движение транспорта по проспекту Ибрагимова

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Казани с 14 июля введут частичное ограничение движения, которое коснется проезжей части проспекта Ибрагимова, информирует пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на распоряжение исполкома города.

С 14 до 31 июля проезд транспорта будет ограничен на участке дороги, который располагается между проспекта Ибрагимова, дом 42 и улицей Восстания, дом 31.

Также до 30 сентября ограничение коснется участка по проспекту Ибрагимова от дома № 24 до дома № 2.

Причина принимаемых мер —проведением работ по реконструкции магистрального тепловода.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани ограничили движение транспорта по улице Николая Ершова.

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