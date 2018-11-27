В Казани ограничили движение транспорта по улице Николая Ершова

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Казани временно ограничили движение транспорта по улице Николая Ершова. Об этом сообщает мэрия Казани со ссылкой на распоряжение исполкома города.

Проезд был ограничен до 31 июля на следующих участках: от ул. Карла Маркса до ул. Абжалилова и от ул. Абжалилова до ул. Гвардейская.

Причиной данных мер является ремонт улично-дорожной сети.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани в связи с реконструкцией магистрального тепловода ограничат движение по улице Шигабутдина Марджани.

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